Antalyalı çiftçi: Bankalara gidiyoruz çare yok, bütün her şeyimiz satılıyor

Tarım Kredi Kooperatifi ile özel veya kamu bankalarına olan borçları nedeniyle çiftçilerin tarlalarına ve üretim araçlarına haciz işlemleri başlatıldı. Antalya’dan çiftçi Tahsin Sarıtaş, “Emeğimizin karşılığını mümkün değil alamıyoruz. Kefillerimizin yerleri şu anda satışta. Yüz tane çiftçiye sorun 99 tanesi borçlu çıkar. Bankalara gidiyoruz çare yok. Bütün her şeyimiz satılıyor" dedi.

Kuraklık ödemelerinin yatırılmaması ve birçok üründe maliyetinin altında satış yapmak zorunda bırakılan üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Hasat zamanda, birçok bölgedeki çiftçilerin adreslerine icra kağıtları gelmeye başladı.