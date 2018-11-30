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Antalya'da yakalanan dilencinin üzerine kayıtlı 2 daire 4 dükkanı olduğu tespit edildi

30 Kasım 2018 20:30

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Muratpaşa Camii'nde dilenci operasyonu yaptı. Yakalanan Hüryan Zeybek (46) adlı dilencinin, 2 daire 4 dükkanı olduğu tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı dilenci ekibi ile kapalıyol zabıta ekipleri ve polis ortaklaşa dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camii'nde operasyon düzenledi. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, 7 dilenciyi yakaladı.

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