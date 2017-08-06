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Antalya'da 'insan' vahşeti: Köpeği bilerek ezip kaçtı!

06 Ağustos 2017 17:49

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde hafif ticari araçla seyreden henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafında bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalarak ezilen köpek ölürken, sürücü hızla kaçıyor. Çevredeki diğer köpeklerin ezilen köpeğin başında toplanması da kameralara yansıdı. Vatandaşın şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, plakasını tespit ettiği aracın sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

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