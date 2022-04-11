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Antalya’ya nisan ayında kar yağdı

Yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlatıldı

11 Nisan 2022 19:57

Antalya’ya nisan ayında kar yağdı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti.

Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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