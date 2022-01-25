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Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

Kentte hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı

25 Ocak 2022 09:44

Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdıantalya kar yağışı

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