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Antalya Valisi kahvaltıyı yasakladı

17 Ekim 2018 20:13

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasakladıklarını belirterek, "Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız" dedi. 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Vali Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayımladıklarını kaydeden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu" dedi. Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı. 'BEN BİLMEM MEVZUAT HAZRETLERİ BİLİR' ANLAYIŞINDAN VAZGEÇECEĞİZ Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız" diye konuştu. Valiliklerde 'Açık Kapı Milletin Kapısı' projesinin oluşturulduğunu hatırlatan Karaloğlu, projenin çok işlevsel olduğunu ifade etti. Karaloğlu, "Açık kapıyla ilgili kurumlarınıza gelen talepleri değerlendirmenizi emrediyoruz, talep ediyoruz. Sabah mesaisi başlıyor ardından kahvaltı mesaisi. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Herkes kahvaltısını evinde yapıp gelecek. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde ya da odalarda dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmalarını çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek.Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin" ifadelerini kullandı.

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