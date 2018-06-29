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Spor

Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor

29 Haziran 2018 17:03

ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın beşinci gününde ana tablo tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapıldı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın dün oynanan ana tablo tek erkekler çeyrek finalinde Bosna Hersekli Damir Dzumhur, Fransız Pierre Hugues Herbert'i 2-0 mağlup etti. Çek Jiri Vesely ise Gürcü rakibi Nikoloz Basilashvili'yi 2-0 yendi. Fransız Adrian Mannarino da Portekizli rakibi Joao Sousa karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Fransız Gael Monfils ise İspanyol Guillermo Garcia Lopez'i 2-0 mağlup etti. Çift erkekler yarı finalinde de Hollandalı tenisçiler Sander Arends ve Matwe Middelkoop, Belaruslu Max Mirnyi ve Avusturyalı Philipp Oswald ikilisini 2-0 yendi. Brezilyalı Marcelo Demoliner ve Meksikalı Santiago Gonzalez çifti ise Çek rakibi Roman Jebavy ve Şilili Julio Peralta ikilisini 2-1 mağlup etti. Bugün ana tabloda tek erkekler yarı finalinde Damir Dzumhur - Jiri Vesely ve Adrian Mannarino - Gael Monfils ile çiftler finalinde Sander Arends (Hollanda) - Matwe Middelkoop (Hollanda), Marcelo Demoliner (Brezilya)- Santiago Gonzalez (Meksika) karşı karşıya gelecek. Turnuva, yarın oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

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