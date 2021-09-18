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Antalya'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik görüntülendi

Su kaynağının üzerindeki kirlilik drone kamerasına içindeki kirlilik ise sualtı kamerasına yansıdı

18 Eylül 2021 15:54

Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde, Antalya'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz Göleti'nde sualtında ve çevresinde temizlik yapıldı. Su kaynağının üzerindeki kirlilik drone kamerasına içindeki kirlilik ise sualtı kamerasına yansıdı.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde bu yıl nokta olarak Antalya'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz Göleti’nde temizlik çalışması yapıldı. ASSİM Çevre Platformu'yla birlikte Döşemealtı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte hem sualtı hem de çevre temizliği yapıldı. Sualtı temizliği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Antalya Sualtı Derneği üyesi dalgıçlar tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencileriyle su altına dalış yapan Gökoğlu, filelere dipteki çöpleri topladı. Su altında daha çok alkol kutusu, plastik şişe, plastik bidonlar, cam şişelerin olduğu görüldü.

 

Muratpaşa BelediyesiAntalya'nın içme suyuKırkgöz Göletikirlilik

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