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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden esprili 'tuzlama' paylaşımı: "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi"

26 Ocak 2022 07:57

T24 Video Haber Merkezi

Antalya'da 29 yıl sonra karla mücadele çalışması yapan Muratpaşa Belediyesi'nin, sosyal medya paylaşımı izleyenleri gülümsetti. Karlı yollarda süren tuzlama çalışmalarına ilişkin esprili bir video hazırlayan Belediye, paylaşımına "30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notunu düştü.

Kentin yüksek kesimlerde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Karla mücadele çalışmaları yürüten Muratpaşa Belediyesi ise 29 yıl sonra kente yağan karla ilgili esprili  bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

"Muratpaşa’mızda yaşanan yoğun kar yağışıyla birlikte yollarımızda tuzlama çalışması yaptık. Not: 30 yılda bir kar gördüğümüz için tüm şakaları yapasımız geldi" notuyla paylaşılan videoda bir kişinin sofralık tuzla küçük bir alandaki karları tuzladığı görüntüler yer aldı. 

 

 

 

Muratpaşa Belediyesikar29 yıl sonra kar yağdıTuzlama çalışması

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