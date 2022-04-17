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Antalya'da yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçtu

Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada bir sürücü yaralandı

17 Nisan 2022 20:49

Antalya’da iki sürücü arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada bir sürücü yaralandı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol verme yüzünden bir araç sürücü ile belediyenin çöp toplayan kamyonun sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bunun üzerinde aracından inen sürücü, belediyeye ait kamyonun aynasına ve camına vurmaya başladı. Bir süre sonra sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevrede bulunan vatandaşların da katılması ile kavgada adeta tekme ve yumruklar havada uçtu. Vatandaşlar tarafından adete meydan dayağı atılan sürücü yaralandı. Yaralı sürücüyü bir esnaf dükkanına alarak kavgayı ayırdı.

Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldığı ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Kaynak: İHA

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