Antalya'da yaşayan Alman vatandaşı Koge, 24 aileye 500'er lira para yardımında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, yeni tip Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye 500’er TL para yardımında bulundu. Manavgat’ın değişik mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirleyen Koge, yardımı bizzat kendisi ulaştırdı.

Koge, “Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum” dedi.