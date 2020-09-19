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Antalya'da sopalı yumruklu yol verme kavgası

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi

19 Eylül 2020 12:51

Antalya Havalimanı Yolu'nda yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü ve yanındakiler sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Birbirlerine bayıltana kadar vuran iki grubun kavgası, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Biri servis aracı diğeri lüks bir otomobilden inen sürücü ve arkadaşları, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdi. Akan trafikte yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına kaydettiği kavgada taraflar, birbirlerini bayıltana kadar sopa ve demir çubuklarla vurdu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 

 

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