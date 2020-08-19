T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikada yangın

Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi

19 Ağustos 2020 09:48

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.00 sıralarında sanayi bölgesinin 2. kısmındaki bir soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada başladı. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangının mesai saatinden önce başladığı için içeride kimse olmadığı ve herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, firmaya ait fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, gerekli müdahalelerin hem OSB hem de Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını söyledi. 

 

ETİKETLER

antalyayangınsoğuk hava deposuOrganize Sanayi Bölgesi

Diğer Videolar

Hayatı değişen 20 köpekle 'Satın Alma Sahiplen' dediler

Mehmet Metiner'den Demirtaş'a çağrı: Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu?

Bu kez köpekler podyuma çıktı

Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

Candan Erçetin'den turşu tarifi

Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?...

Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak...

Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24