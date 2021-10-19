Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi

Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooterlar, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor.

Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı anda 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.