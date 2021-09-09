Antalya'da sanatçı çift, orman yangınında küle dönen sanatevine dansla veda etti

Hem yurt dışından hem de Türkiye'den yüzlerce sanatçı ve doğayla uyumlu yaşam tutkunlarının flamenko, jonglörlük, akrobasi, permakültür, yoga, helohop gibi eğitimlerin de verildiği tatil konseptiyle misafir edildiği TADAH'ta yaralarını sarmak ve sanatçıların yeni gelecek kurabilmeleri için Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den birkaç arkadaşın bir araya gelerek Berlin merkezli 'Betterplace.me' aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasındaki bağış miktarı, bugüne kadar hedeflenen tutarın neredeyse yarısına ulaştı.