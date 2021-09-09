T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da sanatçı çift, orman yangınında küle dönen sanatevine dansla veda etti

Deniz- Till Rautert çifti, felaketin boyutunu anlatabilmek ve kaybettikleri yaşam alanlarına veda etmek için küllerin arasında dans etti

09 Eylül 2021 16:03

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan yangında, Evrenseki'de onlarca ev ile tamamen yanan, doğal yaşamla sanatın buluştuğu Till And Deniz Artist Habitat'ın sahibi Deniz- Till Rautert çifti, felaketin boyutunu anlatabilmek ve kaybettikleri yaşam alanlarına veda etmek için küllerin arasında dans etti.
 
Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük orman yangınından sonra bir taraftan yeni filizler ortaya çıkarken, diğer taraftan yaralar sarılıyor.
 
2 binin üstünde evin de küle döndüğü yangında, 2014 yılında flamenko eğitmeni Deniz ve jonglör sanatçısı Till Rautert çifti tarafından kurulan Till And Deniz Artist Habitat (TADAH) isimli sanatevi de tamamen yandı. Eşinin babasını ziyarete gittikleri Almanya'dayken yangın haberini alan çift, döndükleri Manavgat'ta yaşam alanlarının yok olduğunu gördü.
 
Sanatçı çift, küllerin içinde dans ederek, hem felaketin boyutuna dikkat çekmeye çalıştı hem de kaybettikleri sanatevlerine veda niteleğinde dans videosu hazırladı.
 
Hem yurt dışından hem de Türkiye'den yüzlerce sanatçı ve doğayla uyumlu yaşam tutkunlarının flamenko, jonglörlük, akrobasi, permakültür, yoga, helohop gibi eğitimlerin de verildiği tatil konseptiyle misafir edildiği TADAH'ta yaralarını sarmak ve sanatçıların yeni gelecek kurabilmeleri için Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den birkaç arkadaşın bir araya gelerek Berlin merkezli 'Betterplace.me' aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasındaki bağış miktarı, bugüne kadar hedeflenen tutarın neredeyse yarısına ulaştı.
antalyaçiftsanatevi

Diğer Videolar

Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: Açığa alınacağını biliyorsun değil mi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

Vatandaşlar 29 Ekim'de Anıtkabir'e akın etti; "Hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım”

29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti

Genco Erkal, Atatürk'ü Nâzım'ın dizeleriyle andı: Sarışın bir kurda benziyordu

Görülmemek için emekleyen hırsız kameraya yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24