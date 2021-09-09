Antalya'da sanatçı çift, orman yangınında küle dönen sanatevine dansla veda etti

Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük orman yangınından sonra bir taraftan yeni filizler ortaya çıkarken, diğer taraftan yaralar sarılıyor.
2 binin üstünde evin de küle döndüğü yangında, 2014 yılında flamenko eğitmeni Deniz ve jonglör sanatçısı Till Rautert çifti tarafından kurulan Till And Deniz Artist Habitat (TADAH) isimli sanatevi de tamamen yandı. Eşinin babasını ziyarete gittikleri Almanya'dayken yangın haberini alan çift, döndükleri Manavgat'ta yaşam alanlarının yok olduğunu gördü.
Sanatçı çift, küllerin içinde dans ederek, hem felaketin boyutuna dikkat çekmeye çalıştı hem de kaybettikleri sanatevlerine veda niteleğinde dans videosu hazırladı.
Hem yurt dışından hem de Türkiye'den yüzlerce sanatçı ve doğayla uyumlu yaşam tutkunlarının flamenko, jonglörlük, akrobasi, permakültür, yoga, helohop gibi eğitimlerin de verildiği tatil konseptiyle misafir edildiği TADAH'ta yaralarını sarmak ve sanatçıların yeni gelecek kurabilmeleri için Almanya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den birkaç arkadaşın bir araya gelerek Berlin merkezli 'Betterplace.me' aracılığıyla başlattığı yardım kampanyasındaki bağış miktarı, bugüne kadar hedeflenen tutarın neredeyse yarısına ulaştı.