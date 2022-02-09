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Antalya'da sahile vuran yunus balığını kurtarmak için zamanla yarıştılar

Fırtına sırasında sahile vuran yunus balığı, vatandaşlar tarafından geri denize bırakıldı

09 Şubat 2022 14:56

Antalya’da fırtına sırasında sahile vuran yunus balığı, vatandaşlar tarafından geri denize bırakıldı.

Serik ilçesinde bulunan turizm bölgesi Belek’te vatandaşlar sahilde yunus balığı gördü. Yunusun yaşadığını gören vatandaşlar, balığı denize doğru çekerek bıraktı.

Yunusun denize geri dönmesini sağlayan İhsan Gökgöz, "Sahilde çalışırken balık gördüm. Yanına gidince yunus balığı olduğunu fark ettim. Kenarda duruyordu. Canlı, 1.5 metre boyundaydı. Üzerimi çıkartarak denize doğru çektim. Gidene kadar bekledim" dedi.

Kaynak: İHA

yunusbalıkantalya

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