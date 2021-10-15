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Antalya'da polisten kaçan adama arabanın çarptığı anlar

Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı

15 Ekim 2021 16:14

Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelendiği bir Babacan Darılmaz, ekiplerden kaçmaya çalışırken araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Darılmaz'ın kaçmaya çalışırken yola atladığı ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Antalya Adliyesi'ne gelen Babacan Darılmaz (30), polise birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyledi. Görevli polisin hareketlerinden şüphelendiği Darılmaz bir anda koşmaya başlayıp, araç trafiğinin yoğun olduğu Dumlupınar Bulvarı'na girdi. Bariyerin üzerinden atlayan Darılmaz'a, Gültekin İpek'in kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Darılmaz, ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek de hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Babacan Darılmaz'a müdahale ettikten sonra yakındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
 
Kaynak: DHA
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