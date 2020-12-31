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Antalya'da Norveçliler, 2021'i denize girerek kutladı

31 Aralık 2020 13:25

Antalya'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılı denize girerek kutladı.

Bir grup Norveçli, sabah erken saatlerinde ilçede turizmci İbrahim Yıldırım'ın öncülüğünde Kemer 1 plajında bir araya geldi. Başlarında Noel baba şapkası bulunan Norveçliler, 2021 yılını erkeden denize girerek kutladı.

Norveçliler, 2020 yılını unutmak ve normale dönmek istediklerini belirtirlerken, 2021 yılı için güzellikler dilediler. İbrahim Yıldırım, zor bir dönemden geçtiklerini belirtirken, “2020 yılı oldukça zorlu geçen bir yıl oldu. Covid-19 maalesef tüm dünyayı adeta kavurdu. 2020 yılını unutmak istiyoruz ve yepyeni bir sayfa ile 2021 yılına girmek istiyoruz. Aşı haberleri ile de hayli umutluyuz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yılı denize girerek kutluyoruz. Kemer’de yer alan yerleşik Norveçli dostlarımız ile birlikte 2021 yılına Kemer’in muhteşem denizinde giriyoruz” dedi. Yıldırım, Kemer’de bin 500’e yakın yerleşik İskandinav ülkelerinden kişinin yaşadığını bildirdi.

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