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Antalya'da motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı

Helikopter, tamir edildikten sonra havalandı

11 Şubat 2022 20:34

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı. Helikopter, tamir edildikten sonra havalandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu. Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.

Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yapan helikopter, tamir edildikten sonra havalandı.

Kaynak: AA

 

 

 
helikopterarıza

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