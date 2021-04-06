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Antalya'da mehteranlı kız isteme merasimine ceza yağdı

06 Nisan 2021 16:19

Antalya’da geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde pandemi kuralları ihlal edip mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143.86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da birkaç gün önce pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirilmişti.

O görüntülerin ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarını ihlal ederek merasime katılan 16 kişiye 50 bin 44 TL cezai işlem uyguladı.

TIKLAYIN - Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Antalya'da mehteran takımıyla kız isteme merasimi

mehteranlı kız isteme merasimiantalyaceza

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