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Antalya'da maviye boyanan kaplumbağa olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı

10 Nisan 2021 11:17

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kara kaplumbağasının yağlı boya ile boyanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Lüks otellerin bulunduğu Belek Turizm Merkezi’nde bir kaldırımda mavi boyalı şekilde ilerleyen kaplumbağayı görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği(HAYDİ) ekipleri inceleme başlattı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden de destek alan HAYDİ ekipleri videoyu paylaşan ve kaplumbağayı boyayan kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

antalyamaviye boyanan kaplumbağaserikbelek turizm merkezi

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