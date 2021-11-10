Antalya'da liseli öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Antalya’da lise öğrencilerinin okul çıkışı dakikalarca süren tekmeli yumruklu kavgası kameralara yansıdı. Kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında tartışma yaşanan iki öğrenci grubu, okul çıkışında karşı karşıya geldi. Öğrenciler yine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Dakikalarca süren kavgada bazı öğrenciler aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yere düşerek sürükledi. Öğrenciler daha sonra diğer kişilerin araya girmesi ile ayrıldı.