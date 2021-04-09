Antalya'da kaplumbağaya boyalı işkence!

Antalya'da şoke eden bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kara kaplumbağasını mavi renge boyadı. Dört ayağı dahi boyanan kaplumbağa, caddeden yeşillik alana gitmeye çalışırken, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntüledi.