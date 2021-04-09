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Antalya'da kaplumbağaya boyalı işkence!

Olay sosyal medyada tepki topladı

09 Nisan 2021 19:27

Antalya'da şoke eden bir görüntü ortaya çıktı. Kentte, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kara kaplumbağasını mavi renge boyadı. Dört ayağı dahi boyanan kaplumbağa, caddeden yeşillik alana gitmeye çalışırken, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntüledi. 

Doğada yaşayan ve yaşam ömürleri boyutlarına göre 40 ile 200 yıl arasında değişen hayvanlardan olan bir kara kaplumbağası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mavi renge boyandı.

Serik ilçesinin Belek Mahallesi'nde yaşanan olayda, maviye boyanmış hayvan sokaktan yeşillik bir araziye gitmeye çalıştı.

Dört ayağı dahi boyanan kaplumbağayı yoldan geçen bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kaplumbağaya yapılan bu durum, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği(HAYDİ) ekipleri inceleme başlattı.

 

Kaynak: DHA

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