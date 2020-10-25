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Antalya'da kadına şiddet; tokat attı, tepki gelince kaçtı!

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi

25 Ekim 2020 17:49

Antalya'da gece sokakta tartıştığı kadını tokatlayan erkek, çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Muratpaşa ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta bir kadınla erkek tartışmaya başladı. Çevrede oturanlar ise sesler üzerine pencereye çıktı. Tartışma sırasında erkek, kadına 2 kez tokat attı. Çevredekilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine erkek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise yanında durduğu otomobile yaslanıp, kaldı.

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde çıkan tartışma sonrası erkeğin kadına peş peşe iki tokat atması ve kadının da bağırarak yanında durduğu otomobile yaslanması yer aldı. Çevredekilerin bağırıp, tepki göstermesi sonrası erkeğin olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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