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Antalya’da kaçakçılık operasyonu

15 Temmuz 2020 11:32

Antalya’nın Kepez ilçesinde sahte alkol ve sigara kaçakçılığı yapan şüphelilerin depolarında arama yapıldı. 200 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçiren polis, 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Kepez ilçesinde alkol imalatı yapıldığı tespit edilen bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada 1 ton sahte alkol, 1 adet yer üstü plastik tank, 5 litrelik bidonlar içerisinde ambalajlanmış halde 215 litre sahte alkol, çok sayıda boş ambalaj kolileri ve bidonlar ele geçirildi. Aynı gün yine Kepez’de bir depo ve bir araçta gümrük kaçağı sigara ürünlerinin depolandığı ve piyasaya dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Adrese baskın yapan polis ekipleri, 1 milyon 190 bin adet değişik markalarda gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Her iki olayda ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin 200 bin TL olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler V.Y., İ.K. ve E.A. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet2 suçundan’ adli işlem yapıldı.

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