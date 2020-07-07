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Antalya'da işlediği taşları dünyaya satarak yılda 1 milyon lira kazanıyor

07 Temmuz 2020 15:46

Antalya'da işletmeci İzzet Demir, Van'dan getirdiği ponza taşlarını işleyerek dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. 50 çeşit taş üretilen işletmede yıllık 10 bin metrekare taş ihraç ederek yaklaşık 1 milyon liralık gelir sağlıyor. 

 

Antalya'da, 30 yıldır taş üretim tesisi işleten İzzet Demir, tesisinde 50 çeşit taş üretiyor. Ürettiği taşların ham maddesini Van'ın Erçiş ilçesinden getiren Demir, tesislerinde taşları işliyor. Tesislerde kültür tuğlası, patlatma taş, iza kayrak taşlar, tepik ve Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiği wash betonu gibi taşların üretimi gerçekleştiriliyor. Taşlar İtalya, Almanya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Antalya'nın ilk taş üreticisi olduklarını savunan Demir, "Biz taşlarımızın ham maddesini Van'ın Erciş ilçesinden getiriyoruz. Antalya'da işliyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Antalya'da yaklaşık 50 çeşit taş üretiyoruz. Bütün ülkelere gönderiyoruz. Bu taşları Afrika ülkelerine, Almanya'ya, İtalya'ya, Azerbaycan'a, İran'a, Kırım'a gönderiyoruz. Ülkemizin kalkınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

7 yıldızlı otelde kullanılmayan doğal taşları aldı

Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan otelde kullanılan ve fazla kalan doğal taşları yaklaşık 500 bin TL'ye aldığını söyleyen Demir, bu taşların işlenerek tekrar Avrupa'ya satılacağını belirtti. Demir, "Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin metrekare taş aldım. Bu taşlar Afrika'dan otelde kullanılmak üzere gelmiş, ama otelin yapımında fazla kalınca kullanılamayan taşlar. Ben bu taşları tekrar işleyip paketleyerek Avrupa ülkelerine satmayı düşünüyorum" dedi.

Yılda 1 milyon liralık taş ihraç ediyor

Yılda 10 bin metrekare taşı işleyerek dünyaya gönderdiklerini vurgulayan Demir, "Bu da yaklaşık 1 milyon TL'lik bir sevkiyat. Koronavirüsten dolayı işler azaldı ama kapasiteyi yükselterek daha fazla taş ihraç etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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