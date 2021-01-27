Antalya'da ilginç olay; balkonunda gördüğü balık fırtınanın etkisiyle mi, martıyla mı geldi?

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle geldiği düşünülen bir balık ise ev sahibini şaşırttı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu olayla ilgili, "Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" ifadelerini kullandı.