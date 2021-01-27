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Antalya'da ilginç olay; balkonunda gördüğü balık fırtınanın etkisiyle mi, martıyla mı geldi?

Antalya'da fırtına etkili oldu

27 Ocak 2021 15:17

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle geldiği düşünülen bir balık ise ev sahibini şaşırttı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu olayla ilgili, "Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü" ifadelerini kullandı. 

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu. Fırtına, Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı, liman trafiğe kapatıldı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu, bir halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizdeki balıklar çevreye savruldu.

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

"Sabah balkona çıktığımda buldum"

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3'üncü katındaki dairenin balkonuna fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, "Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum" dedi.

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

"Yayını sahilden yapacaktık, balık buraya gelince biz de geldik"

NTV'ye konuşan DHA Antalya Muhabiri Ahmet İstek ise ilginç olayı şöyle anlattı:

"Elimde görmüş olduğunuz bu balık yaklaşık 60 metre uzaklıktan, Akdeniz'den bulunduğumuz bu rezidansın balkonuna gelmiş. Normalde bu yayını sahilden yapacaktık ancak balığın buraya geldiğini duyunca yayını buradan yaptık."

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

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