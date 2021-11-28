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Antalya'da hortum dev ağaçları kökünden söktü; "Deprem oluyor sandık"

"5-6 bin lira zararım var”

28 Kasım 2021 16:43

Antalya’da etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası çıkan hortum ağaçları kökünden söktü. Bir site bahçesi ve yanındaki çocuk parkı zarar gördü.
 
Antalya’da dün akşam şehir merkezinde çıkan hortumun verdiği hasar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kentte bazı evlerin zarar görmesine yol açan hortum, 2 çocuk parkındaki dev ağaçları da kökünden söktü. Parktaki ağaçları devirerek sitelere doğru ilerleyen hortum, dairelerin balkonlarındaki panjurları parçaladı. Olayda yaralanan olmazken, üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu.

"Deprem oluyor sandık"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çağlayan, “Bir uğultu sesine çıktık. Hortumdu ve 15-20 saniye sürdü. Ağaçları yıktı, bir araba altında kaldı. Çatılardan gün ısıları söktü” dedi. Hortumun zarar verdiği evin sahibi Edip Tursun da, balkondaki panjurlarının paramparça olduğunu belirterek, “Akşam ben evde yoktum. Komşular aradı ‘evin uçuyor’ dedi. O derece yani. Geldiğimde bu halde buldum. Balkonda çocuk bisikleti, çamaşırlar vardı hepsini alıp götürmüş. 5-6 bin lira zararım var” diye konuştu.
 
Olay anında yoğun bir gürültü duyduklarını belirten Adnan Horadik ise, “Salonda oturuyorduk, birdenbire pencerelere basınç uyguladı. O anda avizelere baktığımda bina sallanıyordu. Deprem olduğunu zannettik. Kapıya doğru yöneldiğimizde sandalye, masa, panjur ve balkonda olan her şeyin aşağı uçtuğunu gördük. Ben 50 yıldır Antalya’dayım, böyle bir şey görmemiştim. Parkı yerle bir ettikten sonra bizim binaya vurarak hızını kesip ilerideki parkta son buldu. Orada da ağaçları devirmiş. Gündüz olsa çok kötü olurdu. Araba ve insanlara zarar vermiş olabilirdi. Eğer gündüz olsaydı parkta çocuklar muhakkak olacaktı. O çocukların halini düşünemiyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir olay atlattık. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
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