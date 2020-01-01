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Antalya'da hayatlarında kar topu oynamayan çocuklar için ilçeye 7 kamyon kar getirildi

01 Ocak 2020 16:29

Antalya’nın Kumluca ilçesine başka illere ya da yaylalara karla oynamaya gidemeyen, hayatlarında hiç kar görmeyen çocuklar için 7 kamyon kar getirildi.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi'ne Söğüt Cuma mevkisinden getirilerek dökülen karlardan belediye işçileri 2 ayrı kardan adam yaptı. Belediyeden Cumhuriyet Meydanı'na kar getirildiği, oynamak isteyen çocukların Cumhuriyet Meydanı'na gelebileceği anonsu yapılınca meydan kısa zamanda doldu.

Kar yağmayan ilçede yaşayan çocuklar meydanda toplandı. Karın üzerinde dakikalarca oyun oynadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor, karın olduğu yerde soğukta duramıyorsa ben onların ayağına kar’ı getirdim. Doyasına oynasınlar” dedi.

 

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