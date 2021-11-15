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Antalya'da feci kazada motosiklet sürücüsünün kaskı kafasından böyle fırladı

Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin ağır yaralandığı öğrenildi

15 Kasım 2021 20:01

Antalya’da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, motosikletteki biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anında, motosiklet sürücüsünün kafasındaki kaskın fırladığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Üzerinde iki gencin bulunduğu motosiklet, kavşağa geldiği sırada kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki gençler yola savrularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anıysa çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

 
antalyakepezmotosiklet

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