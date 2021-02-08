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Antalya’da dev süs havuzunun fıskiyelerini çaldılar

08 Şubat 2021 11:22

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 320 metrekarelik süs havuzundaki 131 adet krom fıskiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. 

Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının fark ettiği olayda, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığı fark edildi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 131 adet krom fıskiye çalındığı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından süs havuzunda inceleme başlatılırken etrafta yapılan aramalarda ise 1 fıskiyenin çalan kişiler tarafından düşürüldüğü görüldü. 

Havuzdaki fıskiyelerin en son Cuma günü yerinde olduğu belirtilirken, çalınanların yerlerine yenilerini takılacağı öğrenildi.

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