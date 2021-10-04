T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da çoban, kendisini görüntüleyen drone'u sopayla kovaladı

Drone kamerası o anları görüntüledi

04 Ekim 2021 13:51

Antalya'da drone ile yaylada yapılan çekimde ilginç anlar yaşandı. 2 bin 500 rakımlı yaylada drone ile görüntülendiğini fark eden çoban sopasıyla drone'u kovalamaya başladı. Bir süre sonra çoban şapkasını sallayarak, gülümseyerek selam verdi.
 
Antalya Kaş'ta her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan çoban, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone kovalamaya başladı.
 
Bunun üzerine drone operatörü, cihazı geri çekti. Kararından vazgeçen adam drone'nun kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.
 
Kaynak: İHA
antalyaçoban

Diğer Videolar

İstanbul ve Ankara sokaklarında "AKP istifa" sloganları

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Kasım 2021

Dünya yazarı Oğuz:  Dolar iki hafta daha bu hızla giderse, enkazı kaldıracak bir nesle ihtiyaç duyacağız

İşte Erdoğan'ın döviz kurlarını uçuran açıklamaları

Bulgaristan’daki trafik kazasında yolcu otobüsündeki 46 kişi yanarak ölmüştü; İstanbul’da son görüntüleri ortaya çıktı

83 yaşındaki sürücü mobilya mağazasına böyle daldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24