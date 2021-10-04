Antalya'da çoban, kendisini görüntüleyen drone'u sopayla kovaladı

Antalya Kaş'ta her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan çoban, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken bir anda havada bir cisim gördü. Gördüğü karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone kovalamaya başladı.

Bunun üzerine drone operatörü, cihazı geri çekti. Kararından vazgeçen adam drone'nun kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti. Bir süre sonra duruma alışan adam şapkası ile drone selamladı. 3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.

Kaynak: İHA