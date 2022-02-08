Antalya'da bir sürücü drift yapmaya çalışırken kapı açılınca araçtan düştü

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.