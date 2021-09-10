Antalya'da bir öğretmen, komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya’da, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni kadın, komşusu tarafından bıçaklandı. Bina sakinleri sürekli sorun çıkartan şüphelinin binadan tahliye edilmesi için yardım istedi.



Olay saat 11.30 sırasında Sedir Mahallesi 726 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın merdivenlerinde meydana geldi. Zemin katta yalnız yaşayan Ayşe Y., dün öğle saatlerinde su vanasını, birinci katta yaşayan 44 yaşındaki S. G.O’nun kapattığını ileri sürerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğretmen, Ayşe Y.’den polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Ayşe Y, okul dönüşü binaya giren öğretmen ile bu kez zile basma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y, kadın öğretmeni kalçasından bıçakladı.

Polis aracının arka bölümüne binmemek için direndi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G.O., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Başka komşularıyla da davaları var

4 katlı apartmanda tüm daire sakinleriyle sorun yaşadığı ve çeşitli davaları olduğu öğrenilen kadından dert yanan komşu Nurgül Karakuş, "Ben 5 yıldır buradayım bu kadının hep sorunu var. Bir ay öncede bizle tartıştı davalık oldu. Dünde bıçaklanan ablayla tartıştı durduk yerden. Suları kapatıyormuş biri, abladan şüpheleniyormuş ve ondan şüpheleniyormuş. Bizden şüpheleniyor bize çatıyor. Ablaya dün bıçak çekti. Bugünde bıçakladı. Şikayetçiyiz, bu kadının gitmesini istiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın” dedi.





