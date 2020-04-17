T24 LogoT24 Logo
Haberler

Antalya'da bir katamaranda yangın çıktı

17 Nisan 2020 12:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bakımı yapılmakta olan bir katamaranda yangın çıktı. Katamarana çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Irmağı kenarında bulunan Kul mevkisinde meydana geldi.

Ramazan Taş'a ait tekne imalat ve bakım yerinde bakımı yapılmakta olan bir katamaranda yangın çıktı.

Yangına ilk önce tersanede bulunan işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

24 metre uzunluğundaki katamaranın tamirat için Alanya'dan getirildiği öğrenildi. 

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının oksijen kaynağından çıktığı değerlendiriliyor. 

ETİKETLER

habervideoantalyakatamarantekneyangın

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mayıs 2020

Londra'da da binlerce kişi George Floyd için sokakta

"İktidara oy vermem" deyince tartışma çıktı: "Nankörlük; o zaman metrobüse binme!"

Polisin George Floyd'u boğarak öldürmeden önce araç içinde darp ettiği anlar!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi' paylaşımı

ABD'de protestocular tarihi 'köle pazar binasını' ateşe verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı...

Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

Oruç Aruoba yaşamını yitirdi...

Öldürülen Derik Kaymakamı'nın ağabeyi: Bombayı emniyet amiri koydu...

Türkiye'de Koronavirüs | 25 kişi daha hayatını kaybetti, 839 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı...

Mehmet Metiner’den SpaceX'in uzay mekiğine ilişkin yorum: Zulmetme araçları bunlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24