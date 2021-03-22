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Antalya'da 3 saldırgan, kağıt toplayıcısını darp edip arabasını yaktı!

2 şüpheli yakalandı; biri aranıyor

22 Mart 2021 19:46

Antalya’da bir kağıt toplayıcısı, motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken 3 kişinin saldırısına uğradı ve arabası da yakıldı. 

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen vatandaş, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu. İddiaya göre o sırada Ö.B. (18) idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran adamın motoruna vurdu. Kaza sonrası araçtan inen Ö.B., A.R. ve H.Ç., kağıt toplayıcısını darp etti, ardından taş ve sopalar alıp kafasına vurdular.

3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. 3 şahıs motosikleti de yaktı ve olay yerinden kaçtı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Suriye uyruklu adama ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Polis, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşların verdikleri eşkal ve araç bilgilerinden yola çıkan ekipler, kamyoneti park halinde 1907. Sokak üzerinde buldu. Kısa süre içerisinde şüphelilerden Ö.B. de 1907. Sokak üzerinde yakalandı. Bir diğer şüpheli A.B. ise 1977. Sokak üzerinde yakalanırken H.Ç.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay anı güvenlik kamerasında kağıt toplayıcısının motosikletiyle çarpıştığı kamyonetteki kişiler tarafından darp edilişi ve motosikletinin yakılışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin motosiklete çarpması ve üç kişinin kağıt toplayıcısını darp etme anları ve ardından motosikletiyle atıkların tutuşturulması yer aldı. Görüntülerin devamında ise kağıt toplayıcısının yardımına çevredekilerin koşup alevlere müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

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