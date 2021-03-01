Antalya'da 15 kişinin karıştığı meydan kavgası kamerada!

Antalya'da aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup bir market önünde karşılaşınca yumruklar havada uçuştu. Kısıtlamaya rağmen sokakta yaşanan kavgaya 15 kişi karıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup, zincir market şubesi önünde karşılaştı. Tartışma sonrası kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı. Kadınların da dahil olduğu kavga bir anda büyüdü ve sokak içinde devam etti.

Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık 15 kişi karıştı. Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı.

Kaynak: İHA