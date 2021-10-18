Anoreksiya nedir? | "İstersem öleyim, umurumda değildi; kafayı kilo vermekle bozmuştum"

Anoreksiya nervoza kişinin şişmanladığı kanısıyla abartılı bir diyet yapmasıyla başlayan ve aşırı zayıflamasına yol açan bir tür yeme bozukluğu. Psikolojik ve fiziksel pek çok hastalığı tetikleyen anoreksiya, ölüm oranı en yüksek psikiyatrik hastalık olarak biliniyor. En sık 13-18 yaş arası kız çocuklarında görülen anoreksiyanın uzman bir psikiyatrist tarafından tedavi edilmesi hayati önem taşıyor.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Beliz, anoreksiyayı geride bırakmış bir genç. Beliz'in ergenlik yılları kilo ve kalori sayarak, salatalığı bile tartarak geçmiş. 28 kiloya kadar düşen genç kız, kalbi durmak üzereyken tedaviyi kabul etmiş. Beliz şimdi iyileşme sürecinde; canı ne isterse onu yemeye çalışıyor, sosyal medyada zayıflığı çağrıştıran hiçbir hesabı takip etmiyor ve kendisini olduğu gibi sevmek istiyor.

Kaynak: +90