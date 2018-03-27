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Annesinin 'erkek' olduğunu öğrenmişti, biyolojik annesini 24 yıl sonra buldu

27 Mart 2018 17:25

Annesinin biyolojik cinsiyetinin erkek olduğunu ölümünün ardından öğrenen Tansu Kaya, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında biyolojik annesini buldu. Kaya'nın, 1994 yılında bebeği hastanede çalınan Aysel Başar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Tansu, Müge Anlı'nın programında 24 yıl boyunca annesi olarak bildiği aslında erkek olan Handan Kaya'yı anlattı. Tansu; "Annem çok iyi bir insandı, herkesin yardımına koşardı, ben anlayamıyorum, inanamıyorum" dedi.

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