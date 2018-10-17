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Annesini döven alkollü babasını av tüfeğiyle vurdu

17 Ekim 2018 14:56

Karabük'te, hurdacıda çalışan Cihan A. (37), eve alkollü gelip, annesini dövdüğü iddiasıyla babası Mehmet A.'yı (72) av tüfeği ile vurarak yaraladı. Olay, gece yarısı Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A., evine alkollü bir şekilde gelerek eşi Fatma A. (70) ile tartışmaya başladı. Mehmet A., eşyaları kırıp dökerken eşine de şiddet uygulamaya kalktı. Yan odadaki oğlu Cihan A., av tüfeği ile gelip babasıyla kavgaya tutuştu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kasığından yaralanan Mehmet A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cihan A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Mehmet A., karakola gidip kendisini yaralayan oğlu Cihan A.'dan şikayetçi oldu. Hastanede alkollü olduğu belirlenen Mehmet A'nın diğer çocukları da annelerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babalarından şikayetçi oldu.

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