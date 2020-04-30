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Annesinden kalan mirası alamayınca ATM'leri parçaladı

30 Nisan 2020 10:02

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam meydana gelen olay şöyle gelişti:

Annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediği için sinir krizi geçiren Nurcan Taş, çekici eline alıp evden çıktı. Altıparmak Caddesi’ne gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM’lere saldırdı.

Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM’lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurcan Taş’a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, “Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM’lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM’lere saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi.” dedi.

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BURSAOSMANGAZİatmmiras tartışmasıNurcan Taş

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