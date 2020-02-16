T24 LogoT24 Logo
Haberler

Annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar: Evimizin kızı oldu

16 Şubat 2020 11:27

Kars'ta yaşayan Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza, Kars Kalesi'ni gezerken buldukları annesi ölen yavru dağ keçisini sahiplendi. Biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından ayırmıyorlar. Kurtuluş Aydemir, yavru keçi için "Evimizin kızı oldu" dedi.

Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza Kars Kalesi'nde, bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, Sultan ismini verdikleri yavru dağ keçisini biberonla besliyor. Kale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Annesi sanırım kurtlar tarafından parçalanmıştı. Orada öylece bıraksak, sanırım o da ölürdü. İlk getirdiğimizde 4 kiloydu, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştu

Yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

 

ETİKETLER

karskalekars kalesikızevbiberonannesi ölenşehirkentkurtuluş aydemiraydemir ailesikeçidağ keçisiyavru

Diğer Videolar

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama...

Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En...

YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kaydını dondurabilir...

"Goygoy olsun diye yaptım" dediği paylaşım için gözaltına alınan Twitter...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24