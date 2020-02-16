Annesi ölen yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar: Evimizin kızı oldu

Kurtuluş Aydemir ve oğlu Hamza Kars Kalesi'nde, bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, Sultan ismini verdikleri yavru dağ keçisini biberonla besliyor. Kale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Annesi sanırım kurtlar tarafından parçalanmıştı. Orada öylece bıraksak, sanırım o da ölürdü. İlk getirdiğimizde 4 kiloydu, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştu

Yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz" ifadelerini kullandı.