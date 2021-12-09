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"Anneniz, babanız, dedeniz tuvalet kağıdı kullandı mı, kullanmasınlar; eskiden yoktu; bundan dolayı haber yapmaya gerek yok"

Vatandaşın o sözleri sosyal medyada gündem oldu

09 Aralık 2021 20:32

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. Haber Global tarafından yapılan bir sokak röportajında da bir vatandaş "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" dedi. 

Vatandaşın o sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

TIKLAYIN - Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam

tuvalet kağıdısokakröportaj

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