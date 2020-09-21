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Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları ilçe halkı sahiplendi

21 Eylül 2020 10:46

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde anneleri kedi tarafından öldürülen minik sincaplar ilçenin maskotu hâline geldi.

Erzincan’a 153 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde yaşayan Şevki Bozkurt, evinin bahçesindeki ağaçta yeni doğmuş iki yavru sincap gördü. Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları sahiplenen Bozkurt, zarar görmemeleri için onları evine götürdü. Çok küçük ve güçsüz olan yavruları elleriyle besleyen Bozkurt, şırıngaya doldurduğu sütleri sincaplara içirdi. Sincaplara gözü gibi bakan Bozkurt, yavrular büyüyünce doğal ortamlarına bırakacağını söyledi.

Öte yandan ilçe merkezinde tur rehberliği yapan Şevket Gültekin’de minik sincapları her gün ziyaret ederek onlarla yakından ilgileniyor. Gültekin, bulunan minik sincapların gelen misafirlerin ilgi odağı olduğunu ifade etti.

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