Anne ve üvey babanın yargılandığı 'cinsel istismar' davasında çocukların çizimleri mahkemeye sunuldu

T24 Haber Merkezi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yaşları 6 ve 9 olan çocukların istismara uğradığı iddiasıyla açılan davayı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları takip etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Özlem Çakır "6 ve 9 yaşında öz anneleri, üvey babaları, annesinin erkek arkadaşları cinsel istismara uğrayan çocuklarımızın davasına katıldık. Çocukların tarafındayız" dedi.

Bir önceki celsede tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkmadığını belirten Çakır çocukların çizdiği resimlerin mahkemeye sunulduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yargılanan anne M. A. ile üvey baba R. A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.