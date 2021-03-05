T24 LogoT24 Logo
Haberler

Anne ve üvey babanın yargılandığı 'cinsel istismar' davasında çocukların çizimleri mahkemeye sunuldu

05 Mart 2021 14:30

T24 Haber Merkezi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yaşları 6 ve 9 olan çocukların istismara uğradığı iddiasıyla açılan davayı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları takip etti. 

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Özlem Çakır "6 ve 9 yaşında öz anneleri, üvey babaları, annesinin erkek arkadaşları cinsel istismara uğrayan çocuklarımızın davasına katıldık. Çocukların tarafındayız" dedi. 

Bir önceki celsede tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkmadığını belirten Çakır çocukların çizdiği resimlerin mahkemeye sunulduğunu söyledi. 

Ne olmuştu?

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla yargılanan anne M. A. ile üvey baba R. A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

 

cinsel istismarçocuğa cinsel istismarantalyaelmalıucimmahkemeyargılamadava

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2021

Sakatlanma numarası yaptı; buz getiren sevgilisine evlenme teklif etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta bir kişi 'hayalet' kılığına girerek Ramazan davulcusunu korkuttu

CHP'li Murat Emir hem çaldı hem söyledi: "Dünya Arsızındır Fırsat Pirsizin"

A Haber muhabirinden 'yandaşsınız' diyen vatandaşa: "Yandaş olacak tabii ki; Erdoğan'a, Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a...

Almanya'ya gri pasaportla gönderilenler konuştu: Vize vermediler, bizle ilgilenen kişi...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Biden'a mektup: Geçen sene Dağlık Karabağ'da olanlardan...

Dilipak'dan Derya Yanık tepkisi: Bir bekçi alırken bile GBT'sine bakıyorsunuz,...

Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt: Mertlikten...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milletvekili ve sekreterinin görüntüleri Azerbaycan'ı karıştırdı...

Ali Babacan'dan eşi ve oğluyla birlikte 23 Nisan mesajı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24