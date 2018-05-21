Anne ve babasının boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te sahur vakti cinnet getiren 27 yaşındaki M.U., sahurda tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü. Daha sonra mutfağa giren M.U. burada da annesini bıçak darbeleriyle öldürdü. Cesetleri halıya saran M.U., iftar vaktinde gelen komşularının şüphelenmesi üzerine kaçtı. Gaziantep'te sahur vakti cinnet getiren bir kişi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Anne ve babanın cenazesi, şüphe üzerine bugün iftardan sonra bulundu. İddiaya göre, İstanbul'da çalışan ve Ramazan ayı nedeniyle ailesinin yasadığı Gaziantep'in İslahiye ilçesi Sulunağara Mahallesi'ne gelen M.U (27) sahur vakti tartıştığı babası Ali Uçar'ın (61) boğazını keserek öldürdü. Daha sonra mutfakta yemek hazırlayan annesi Nezihe Uçar'ı da bıçak darbeleriyle öldürdü. Babasının cesedi camdan gözükmemesi için halıya saran M.U. iftar vaktine kadar cenazelerle birlikte evde kaldı. İftar için yemek getiren komşularının sordukları ailesinin 'çok güzel yerde' olduğunu söyleyen M.U., komşularının şüphesi üzerine iftar yemeğinin ardından babasının aracına binerek kaçtı. Amcası olan ve mahalle muhtarı Ramazan Uçar, jandarma ile birlikte eve girdi. Otuma odasında kardeşi Ali Uçar ve mutfakta yengesi Nezihe Uçar'ın cansız bedenini buldu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından karı kocanın cenazeleri İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.U., ise babasına ait 31 KEK 35 plakalı araç ile 1 No'lu Mülteci kampı yanındaki uygulama nokrasında yakalanarak gözaltına alındı.