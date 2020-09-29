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Anne oyaladı, çocuğu çaldı

29 Eylül 2020 11:02

Batman’da bir cep telefonu mağazasına giren anne görevlileri oyalarken, çocuğu da kaşla göz arasında tezgahta bulunan 2 telefonu çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanında yaşandı. Cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, telefon alma bahanesiyle görevliyi uzunca bir süre oyaladı. Kadının yanında getirdiği çocuk da tezgah üzerinde bulunan cep telefonlarını incelemeye başladı. Anne mağaza görevlisini oyalarken çocuk da 2 cep telefonunu cebine koydu. Olayı gerçekleştiren anne ve çocuğu mağazadan hızla uzaklaşırken tezgahta 2 telefonun eksik olduğunu fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasında hırsızlık olayını anne ve çocuğunun gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi.

Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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