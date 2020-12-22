Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da programında geçtiğimiz hafta bir anne ve kızının, aynı kişiye aşık olduğunu açıklayarak tartışmasına neden olan kişinin dini duyguları istismar ederek başka kişileri de mağdur ettiği iddia edildi.

ATV'de yayınlanan programda, kendisini 'Adnan Hoca' olarak tanıtan kişinin başka kadınlardan da fotoğraf istediğini belirten anne Ayşe Çekem, "Hafta sonu, bu adamın mağdur ettiği muhafazakar başka kadınlar da beni aradı. Bu adam okumadan önce kadınlardan değişik değişik fotoğraflar istiyor. Özellikler dul kadınlara aşk mesajları atıyormuş" dedi.