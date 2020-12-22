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Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu ortaya çıktı

Adnan Hoca olarak tanıtılan kişinin, dini duyguları istismar ederek başka kişileri de mağdur ettiği iddia edildi

22 Aralık 2020 08:45

Esra Erol'da programında geçtiğimiz hafta bir anne ve kızının, aynı kişiye aşık olduğunu açıklayarak tartışmasına neden olan kişinin dini duyguları istismar ederek başka kişileri de mağdur ettiği iddia edildi. 

ATV'de yayınlanan programda, kendisini 'Adnan Hoca' olarak tanıtan kişinin başka kadınlardan da fotoğraf istediğini belirten anne Ayşe Çekem, "Hafta sonu, bu adamın mağdur ettiği muhafazakar başka kadınlar da beni aradı. Bu adam okumadan önce kadınlardan değişik değişik fotoğraflar istiyor. Özellikler dul kadınlara aşk mesajları atıyormuş" dedi.

"Esra Erol'da" programa katılan Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un Adnan Yıldırım'ın yanına  "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" gittiğini ve evden kaçtığını söyledi.

TIKLAYIN - Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı

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Adnan HocaAynı kişiye aşık olan anne ve kızıEsra Erol'daATVAyşe Çekem

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