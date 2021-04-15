Anne kedi, yavrusunu 3 köpeğe karşı böyle korudu: 'Adana'nın suyundan içen kedi modu'

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı. Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi durumu fark edince 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı.

Bunun üzerine köpekler korkup kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü. Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, "Adana'nın suyundan içen kedi modu" notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.