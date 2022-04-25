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Anne ile çocuğunun olduğu aracın önünü kesip saldırdı

25 Nisan 2022 12:24

İstanbul Kağıthane’de trafikte tartıştığı genç kadın ve çocuğunun olduğu otomobilin aniden önünü kesen bir şahıs, araca tekme ve yumruklar atıp tehditler savurdu. Saldırgan kadın sürücünün yanında çocuğunun olmasını umursamadan araca yumruk ve tekmeler attı.

Neye uğradığını şaşıran kadın., 11 yaşındaki kızıyla beraber araçta bekledi. Saldırgan sürücüyü yanındaki bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı anlarda kadın sürücü olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

 

İstanbulKağıthaneotomobiltrafikKağıthane Polis’de

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